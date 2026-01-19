Mo | Idf e Shin Bet ' al via operazione di più giorni contro terrorismo a Hebron'

Le forze di sicurezza israeliane, tra cui l'Idf, lo Shin Bet e le forze di polizia, hanno iniziato un'operazione di diversi giorni nel quartiere di Jabel Johar a Hebron. L’intervento mira a contrastare attività terroristiche nella zona, rafforzando la sicurezza locale e prevenendo eventuali minacce. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di tutela e stabilità nella regione.

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane, lo Shin Bet, la Polizia di Frontiera e la Polizia di Stato hanno avviato un'ampia operazione contro il terrorismo nel quartiere di Jabel Johar a Hebron. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta il portavoce dell'Idf e lo Shin Bet, che ha sottolineato come l'operazione abbia lo scopo di contrastare le infrastrutture terroristiche, eliminare il possesso illegale di armi e rafforzare la sicurezza nell'area. L'operazione proseguirà per diversi giorni - comunicano le forze armate e i servizi - durante i quali si udiranno rumori di esplosioni e si avvertirà un aumento dei movimenti delle forze di difesa israeliane nell'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Netanyahu convoca riunione su Iran e Gaza con Idf, Mossad e Shin Bet

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza con i principali rappresentanti dei servizi di intelligence e difesa, tra cui l’IDF, il Mossad e lo Shin Bet. L'incontro si concentra sulle questioni riguardanti Iran e Gaza, aspetti centrali per la stabilità della regione. La riunione mira a valutare le minacce e definire eventuali strategie di risposta.

Leggi anche: 7 ottobre, "lo Shin Bet avvisò Netanyahu 3 mesi prima di agire contro Hamas, il premier la considerò un'intrusione politica"

