Mlacic all’Inter non si fa | perché il croato ha detto no ai nerazzurri

Milan Mlacic non vestirà la maglia dell’Inter. Nonostante le trattative sembrassero avviate, l’attaccante croato ha deciso di rifiutare l’offerta nerazzurra. La trattativa, che appariva ormai conclusa, si è improvvisamente arenata, lasciando spazio a incertezze sul futuro del calciatore e sulla strategia della società. Di seguito, analizziamo i motivi di questa scelta e le implicazioni per il mercato dell’Inter.

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava un’operazione praticamente definita, oggi è diventata una pista fredda. Il trasferimento di Branimir Mlacic all’Inter è ormai vicino allo stop definitivo, con il difensore croato che ha deciso di rivedere completamente il proprio futuro. Mlacic-Inter: da affare chiuso a brusca frenata. L’Inter aveva trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato per il giovane talento classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato. Il viaggio verso Milano sembrava solo una formalità. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al giocatore, Mlacic ha compiuto più di un passo indietro, iniziando da una scelta chiave: il cambio di procuratore, affidandosi a Fali Ramadani.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'Inter ha avviato le prime trattative ufficiali per l'acquisto di Branimir Mlacic, giovane talento croato. La società nerazzurra ha presentato una prima offerta all'Hajduk Spalato, segnando un passo importante nella strategia di rafforzamento del reparto giovane. Le negoziazioni continuano con attenzione, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di mercato. Seguiranno aggiornamenti sulla possibile conclusione dell'affare e sugli sviluppi futuri.

