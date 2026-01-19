Misteriosa barra di ferro nel cuore della Nebulosa Anello | le affascinanti ipotesi degli scienziati

Gli scienziati hanno osservato una sorprendente struttura al centro della Nebulosa Anello (M57), identificando una vasta barra composta da atomi di ferro. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla formazione e l’evoluzione delle nebulose planetarie, offrendo spunti per approfondimenti sulla composizione e sui processi che avvengono nel cuore di questi affascinanti oggetti celesti.

Nello spazio c’è una barra di ferro pesante come Marte: gli scienziati non sanno spiegarla

Un team di astronomi europei ha scoperto una straordinaria formazione nel cuore della Nebulosa Anello: una grande barra di atomi di ferro, difficile da spiegare con le attuali teorie. Coordinati da esperti dell’University College London e dell’Università di Cardiff, gli scienziati analizzano questa nuova scoperta, che potrebbe offrire spunti innovativi sulla comprensione delle strutture celesti e dei processi di formazione nelle nebulose.

