Un genitore racconta le difficoltà affrontate dal figlio e dal suo amico, vittime di ripetute rapine. La testimonianza evidenzia come queste esperienze incidano sulla vita quotidiana dei giovani e sulle loro relazioni sociali, sottolineando l’importanza di interventi e strategie di prevenzione. La situazione evidenzia le sfide della sicurezza urbana e l’impatto psicologico sulle nuove generazioni.

LA TESTIMONIANZA. Il papà di un 15enne: «Hanno intimato loro di non farsi più vedere in centro. Uno non vuole più uscire di casa, ma così è una sconfitta». «Mio figlio è ancora scosso dopo la rapina, il suo amico ancora di più. Per lui è già la terza volta che gli succede e mi diceva che ha paura e non vuole più uscire di casa. Ma io gli ho risposto che non deve reagire così, altrimenti è una sconfitta e hanno vinto loro».A parlare è il padre di uno dei tre quindicenni che sabato intorno alle 21 sono stati accerchiati da cinque coetanei di origini straniere che li hanno minacciati e si sono fatti consegnare tutto il denaro che avevano in tasca, 30 euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Mio figlio scosso, il suo amico è già stato rapinato tre volte»

Leggi anche: “Ho organizzato un appuntamento con un app mentre ero in una città straniera ma quando lui si è presentato insieme al suo amico è stato chiaro che era scattato l’amore, con il suo amico”: la storia di Leigh Ann Healey

«Mio figlio Paolo Taormina ucciso davanti al pub che doveva dargli un futuro. Ora riapriamo O' Scruscio con il suo nome, era il suo sogno»

Riapriamo O' Scruscio, dedicandolo a mio figlio Paolo Taormina, ucciso davanti al pub che avrebbe rappresentato il suo futuro. Questo locale era il suo sogno, frutto di sacrifici e passione. Vogliamo mantenere vivo il suo ricordo attraverso questa riapertura, affinché il suo sogno continui a vivere e a testimoniare il suo impegno e la sua memoria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

«Mio figlio scosso, il suo amico è già stato rapinato tre volte» - Il papà di un 15enne: «Hanno intimato loro di non farsi più vedere in centro. ecodibergamo.it