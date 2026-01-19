Minnesota assaltata chiesa | nel mirino pastore accusato di essere responsabile dell' ICE

Un gruppo di manifestanti ha interrotto una funzione religiosa alla Cities Church di St. Paul, Minnesota. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine per chiarire i motivi dell’intervento, che coinvolge un pastore accusato di essere responsabile di questioni legate all’ICE. La vicenda ha suscitato attenzione e solleva questioni sulla libertà religiosa e sui diritti civili nella regione.

(LaPresse) – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su un gruppo di manifestanti che domenica ha interrotto una funzione religiosa alla Cities Church di St. Paul, in Minnesota. I manifestanti hanno scandito slogan contro l’ICE e per c hiedere giustizia per Renee Good, la donna uccisa all’inizio del mese da un agente dell’immigrazione a Minneapolis. Gli attivisti accusano uno dei pastori della chiesa di ricoprire anche il ruolo di responsabile dell’ufficio locale dell’ICE, coinvolto in operazioni nella zona. Il Dipartimento di Giustizia valuta possibili violazioni dei diritti civili, sottolineando che i luoghi di culto sono protetti dalla legge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sventati attentati in California: nel mirino gli agenti dell'ICE

Il FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato di aver scongiurato un complotto terroristico in California, che prevedeva attentati dinamitardi contro veicoli e agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). L'intervento ha impedito potenziali gravi minacce alla sicurezza pubblica nello Stato.

Proteste in Minnesota contro gli agenti dell’Ice. Il governatore mobilita la Guardia Nazionale

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha ordinato la mobilitazione della Guardia Nazionale in risposta alle proteste in corso nello Stato. La misura mira a supportare la Minnesota State Patrol e garantire l’ordine pubblico in un momento di tensione. La decisione evidenzia la volontà delle autorità di gestire la situazione in modo responsabile e coordinato.

