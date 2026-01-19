Miniotas alla Sabonis | re a rimbalzo

Miniotas si conferma un elemento fondamentale sotto canestro, dimostrando solidità nei rimbalzi e nel gioco offensivo. Con una prestazione complessivamente positiva, Bucarelli ha guidato la squadra, anche in assenza di Tambone. Nonostante alcune difficoltà al tiro da due, la sua efficacia nelle triple ha contribuito a mantenere il controllo della partita, evidenziando il suo ruolo chiave nel reparto interno.

Bucarelli 7,5 Con Tambone azzoppato la leadership è passata a lui. Non si è tirato indietro e non si è mai nascosto: chiude male da 2 con 1 su 4, ma si rifà dalla distanza con 3 su 5. Da aggiungere un 7 su 7 nei liberi. Alcuni assist (6) di buona fattura. Tambone 6 Sta in campo solo 11 minuti e ha solo un tiro pesante. Il problema vero non è questa falsa partita (anche più 25), ma il tema è se l’"americano" sarà in campo mercoledì in trasferta ad Avellino. Tambone chiude con 0 su 1 da sotto e 1 su 2 dalla distanza. Virginio 7 Leka sta facendo un’opera di recupero di questa ala: in campo 18 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

