L'interesse della Juventus per Mingueza prosegue, con un'offerta di 3 milioni di euro volta ad anticipare l'arrivo del difensore. Tuttavia, il Celta Vigo ha ribadito la propria posizione, mostrando resistenza alle proposte dei bianconeri. La trattativa tra le due società continua, mentre il club spagnolo valuta le prossime mosse in vista di una possibile cessione.

Mingueza Juve: proposti 3 milioni per anticipare l’arrivo del difensore, ma gli spagnoli resistono. Intesa blindata per giugno se salta tutto. La Juventus ha deciso di non lasciare nulla al caso e sta provando a forzare i tempi per regalare un rinforzo immediato alla retroguardia di Luciano Spalletti. L’obiettivo è chiaro e risponde al nome di Oscar Mingueza, profilo individuato dalla dirigenza per la sua grande capacità di coprire più zone del campo con qualità tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalle colonne di Tuttosport, la società bianconera è passata all’azione concreta, mettendo sul piatto un’offerta da tre milioni di euro per convincere il Celta Vigo a liberare il giocatore in questa sessione di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza Juve, continua il muro del Celta: l’ultima offerta dei bianconeri non convince il club spagnolo. Cosa sta succedendo

Mingueza, offerta della Juventus per il terzino? Che cosa sappiamo e cosa sta succedendo in queste ore

Al momento, si parla di un possibile interessamento della Juventus nei confronti di Mingueza, il terzino spagnolo. Le ultime ore vedono alcune voci e sviluppi sulla trattativa, ma ancora nessuna ufficialità. La situazione è in evoluzione e resta da capire quale sarà l’esito di questa possibile operazione di mercato. Continassa, intanto, monitora attentamente gli sviluppi prima di prendere decisioni definitive.

Leggi anche: Bernabè Juve: 007 bianconeri al Bentegodi per visionarlo da vicino! Ma il Parma è irremovibile in vista di gennaio, cosa sta succedendo per lo spagnolo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

JUVE MINGUEZA La Juve sui parametro zero: nel mirino Mingueza per la difesa - La dirigenza bianconera valuta ora Oscar Mingueza, 26 anni a maggio, ex Barcellona e attualmente al Celta Vigo ... statoquotidiano.it