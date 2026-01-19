Minerali critici e semiconduttori Meloni sigla l’alleanza con il coreano Lee

Il governo italiano ha annunciato un'alleanza strategica con il rappresentante coreano Lee, consolidando la cooperazione nel settore dei minerali critici e dei semiconduttori. L’accordo mira a rafforzare i rapporti economici e industriali in ambiti quali intelligenza artificiale, aerospazio e approvvigionamento di materie prime essenziali, contribuendo alla sicurezza e alla competitività del sistema produttivo nazionale.

Rafforzare il partenariato economico e industriale, dall’intelligenza artificiale all’aerospazio, dai semiconduttori alle materie prime critiche. Rendere le catene del valore «sempre più forti e sicure». «Dare maggiore sistematicità al coordinamento politico sui grandi temi internazionali», a partire dalla sicurezza dell’Indo-Pacifico. Sono questi i tre obiettivi prioritari condivisi da Giorgia Meloni con il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, durante il bilaterale a Seul che si è svolto alle 11 ora locale (nella notte italiana) nella Blue House presidenziale spolverata di neve. Più in generale, lo scopo del faccia a faccia è stato quello di «esplorare il potenziale inespresso straordinario» dei rapporti bilaterali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Dalla space economy ai minerali critici, patto Meloni-Takaichi

L’accordo tra l’Italia e il Giappone, rappresentato dal patto Meloni-Takaichi, mira a rafforzare le collaborazioni in settori chiave come tecnologia, robotica e difesa. Oltre alle commesse, si punta a sviluppare partnership strategiche su temi prioritari come la space economy e i minerali critici, con l’obiettivo di promuovere innovazione e sicurezza a livello internazionale, sostenendo un dialogo stabile e duraturo tra i due paesi.

