Dopo la partita tra Senegal e Marocco, si sono verificati episodi di tensione tra i gruppi di giornalisti marocchini e senegalesi, culminati in urla e tentativi di rissa in sala stampa. La sera si è poi caratterizzata da minacce, aggressioni e sospetti di avvelenamenti, mettendo in discussione la sicurezza e la gestione dell’evento. Il commissario tecnico del Senegal ha inoltre espresso le sue scuse per quanto accaduto, sottolineando la gravità degli episodi.

Caos, bambini con gli occhi stanchi in braccio a papà in estasi, adulti che vogliono picchiarsi, parole di gioia e di indignazione, accuse reciproche, magia e veleno. La notte in zona mista nel Pince Moulay Abdellah di Rabat è stata movimentata come l’incredibile finale della finale della 35a Coppa d’Africa, un epilogo che resterà per sempre nella memoria calcistica, e non solo africana. Quando Pape Thiaw arriva in sala stampa i giornalisti senegalesi fanno partire subito un applauso spontaneo. Sono sulla destra. Nell’altro angolo, a sinistra, ci sono i colleghi marocchini. Che fischiano. I due gruppi si lanciano insulti e lazzi vari, un giornalista tunisino riprende. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minacce, botte, sospetti avvelenamenti: la folle notte di Rabat. Il ct del Senegal: "Chiedo scusa al calcio"

Arrestato titolare del Constellation: "Rischio di fuga". La moglie in lacrime: "Chiedo scusa" | "Quella notte tolsero i video dai social"

Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi, con il sospetto di fuga. La moglie di Jacques si è scusata pubblicamente, mentre emergono dettagli come la rimozione dei video dai social la notte dell’incidente. Le indagini italiane permetteranno ai familiari delle vittime di partecipare attivamente ai processi.

Arrestato titolare del Constellation: "Rischio di fuga". La moglie in lacrime: "Chiedo scusa" | "Quella notte tolsero i video dai social"

Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi. La moglie si è scusata, mentre si ipotizza un rischio di fuga. Le indagini italiane proseguiranno permettendo alle famiglie delle vittime di partecipare attivamente ai processi. Nel frattempo, sono stati rimossi i video dai social network relativi alla notte degli eventi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Botte e minacce alla ex, denunciato compagno padrone A giudizio 40enne - facebook.com facebook

Reggio Emilia, al processo per sfruttamento della prostituzione parlano l'ex fidanzata, l'amante e la compagna: «Dal gioco erotico alle minacce e le botte» x.com