Dal 28 gennaio, un progetto espositivo senza precedenti collegherà Palazzo Reale, Museo del Novecento, Gallerie d’Italia e Grande Brera. In mostra 400 opere per raccontare l’eredità di de Chirico e Morandi, dai maestri del ’900 fino a David Bowie e Giorgio Armani. MILANO – Non è solo una mostra, ma una vera e propria “mappa sentimentale” che attraversa il cuore di Milano. A partire dal prossimo 28 gennaio, il capoluogo lombardo ospiterà “MetafisicaMetafisiche”, un ambizioso progetto multidisciplinare che punta a svelare come l’estetica dell’enigma, nata oltre un secolo fa, continui a influenzare il cinema, la moda e il design contemporaneo. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Milano si scopre “Metafisica”: un maxi-evento diffuso tra i grandi musei della città

Kiefer, i Macchiaioli e la Metafisica. La città si prepara per le Olimpiadi. Tra arte, design e tanta cultura

La città si avvicina alle Olimpiadi 2026 con un ricco calendario culturale, che unisce arte, design e innovazione. Tra esposizioni di rilievo, come quelle dedicate ai Macchiaioli e a Anselm Kiefer, si prepara a offrire un’esperienza artistica di livello. Un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale e stimolare il confronto tra tradizione e modernità, in un contesto di grande fermento e rinnovamento.

Leggi anche: Milano, il Comune cerca idee per gli spazi in disuso di due musei della città: ecco quali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Metafisica/Metafisiche, una grande mostra diffusa attraversa Milano - Da De Chirico a Kentridge, da Savinio a Paladino, da Morandi a Berengo Gardin, 'Metafisica/Metafisiche' attraverserà lo spazio e il tempo e una città, Milano, come una grande mostra diffusa e multidis ... ansa.it