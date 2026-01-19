Milano banlieue rissa tra due marocchini sul filobus 90 uno accoltellato; ferito anche l' autista che aveva prestato soccorso - VIDEO

Sabato sera a Milano, un episodio di violenza si è verificato a bordo del filobus linea 90, tra due uomini di origini marocchine. L’alterco è degenerato in una rissa con un coltello, ferendo uno dei protagonisti e coinvolgendo anche l’autista, che aveva tentato di prestare soccorso. L’incidente si è verificato intorno alle 23, in piazza Luigi di Savoia, lasciando tracce di sangue e testimonianze di un momento di tensione sulla linea urbana.

