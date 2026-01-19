Milan Saelemaekers | risentimento all’adduttore

Aggiornamenti dall'infermeria del Milan: Alexis Saelemaekers, uscito anticipatamente nella partita contro il Lecce, presenta un risentimento all'adduttore sinistro. La situazione viene monitorata dallo staff medico per valutare eventuali tempi di recupero e strategie di trattamento. Restano da attendere ulteriori approfondimenti per comprendere l'entità dell’infortunio e le possibili ripercussioni sulla rosa rossonera.

Primi riscontri dall’infermeria rossonera. La redazione di MilanNews.it segnala che per Alexis Saelemaekers, costretto a uscire anzitempo nella gara contro il Lecce, si tratta di un risentimento all’adduttore sinistro. La situazione sarà monitorata nel corso della settimana, con lo staff medico che valuterà giorno per giorno l’evoluzione clinica prima di prendere decisioni sui prossimi impegni. A chiarire l’episodio era stato lo stesso esterno belga nel post partita, ai microfoni di DAZN. “ Ho sentito una cosa all’adduttore ”. Poi la spiegazione della scelta di uscire. “ Non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà ”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

