Milan operazione in vista Infortunio pesante Fullkrug brilla | C’è una ragione se …

Il Milan si prepara a una fase delicata, affrontando un infortunio grave che coinvolge uno dei suoi giocatori chiave. Nel frattempo, Fullkrug si distingue con prestazioni significative, sottolineando la sua importanza per la squadra. Le parole dell'attaccante rossonero evidenziano il suo ruolo e la determinazione del gruppo in un momento complesso per il club.

Milan, i rossoneri vincono contro il Lecce 1-0 grazie al gol di Niclas Fullkrug e allungano il distacco dal quinto posto a 7 punti, restando in scia con l'Inter. Ecco le top news di Pianeta Milan del 19 gennaio 2026. Tutti pazzi per Fullkrug. Parole molto importanti dell'attaccante rossonero. Il parere di Ravezzani e un doppio infortunio pesante per il Diavolo. PROSSIMA SCHEDA>>> Tutti pazzi per Niclas Fullkrug. Il tedesco si è sbloccato segnando il gol decisivo in Milan-Lecce 1-0. Ecco le parole di Franco Ordine: "Dalla camera in hotel, nei giorni scorsi, ignoti gli han portato via orologi e soldi per 500mila euro ma non gli hanno sottratto la sua vena magica per il gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Füllkrug entra, segna e poi dichiara: “C’è una ragione se lottiamo per la vetta”Nel match tra Milan e Lecce, Niclas Füllkrug ha fatto il suo ingresso al 73' e ha subito segnato di testa, contribuendo alla vittoria dei rossoneri.

Füllkrug dopo Milan-Lecce: “C’è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta”Dopo Milan-Lecce, Niclas Füllkrug ha evidenziato l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione nel percorso del Milan.

