Milan-Lecce le pagelle | Falcone da 8 Saelemaekers il migliore dei rossoneri 7

Analisi delle pagelle di Milan-Lecce: Falcone si distingue con un 8, mentre Saelemaekers è il migliore tra i rossoneri con un 7. Rabiot conferma il suo ruolo di protagonista, Pulisic ha una serata negativa, e Siebert parte bene ma commette un errore sul gol, dimenticando Füllkrug. Ecco le valutazioni dettagliate dei principali protagonisti della partita.

Rabiot è l'anima del Milan, Pulisic per una sera perde la mira. Siebert inizia bene ma con sul gol dimentica Füllkrug. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Lecce, le pagelle: Falcone da 8, Saelemaekers il migliore dei rossoneri (7) Pagelle Milan Lecce: Fullkrug uomo della provvidenza, Saelemaekers illuminante. Crolla il muro di Falcone VOTI

Ecco le pagelle di Milan-Lecce, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. Di seguito vengono analizzati i protagonisti del match, con valutazioni e giudizi obiettivi sui singoli, evidenziando le prestazioni più significative nel contesto della partita. La lettura fornisce un quadro chiaro e dettagliato dell’andamento dei giocatori nel confronto tra le due formazioni. Milan-Lecce, Falcone sul cammino dei rossoneri: in campo da 134 gare di fila

Durante la 21ª giornata di Serie A tra Milan e Lecce, OPTA ha condiviso una statistica relativa a Wladimiro Falcone, portiere dei giallorossi. In particolare, il dato evidenzia la sua continuità di presenza in campionato, con 134 gare consecutive in campo. Questa statistica sottolinea la costanza e l’affidabilità del portiere nel corso delle ultime stagioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug, un po' Bierhoff un po' Massaro. Falcone saracinesca - MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro) Maignan 6 - tuttomercatoweb.com

Milan, Allegri post Lecce: "E' un gruppo meraviglioso, siamo a metà dell'opera" - facebook.com facebook

Il Milan sbatte su Falcone, poi Fullkrug entra e piega il Lecce. Allegri resta in sciaI voti: Fullkrug ora c'è (7,5) Gabbia mai in affanno (6,5) x.com

