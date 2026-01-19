Milan-Lecce Falcone convinto | Nerazzurri superiori ai rossoneri

Dopo la partita tra Milan e Lecce della 21ª giornata di Serie A 2025-2026, Falcone ha commentato l'incontro in conferenza stampa. Il giocatore giallorosso ha espresso la sua opinione sulla prestazione delle due squadre, ritenendo i nerazzurri superiori ai rossoneri. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sull’andamento e le differenze tra le due formazioni in questa fase della stagione.

Wladimiro Falcone, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se si aspetta la Nazionale ora: "Grazie, ma sono nato in una generazione con tanti portieri, tutti forti. Quelli che vengono convocati spesso è giusto stiano lì. Non ci penso. Se arrivasse la chiamata sarei il più felice del mondo. In porta siamo più che coperti e faccio il tifo per loro, mi va bene così". Un giudizio su Inter e Milan a distanza di tre giorni: "Mi hanno impressionato tutte e due, sono forti, ma per me l'Inter è più favorita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce, Falcone sul cammino dei rossoneri: in campo da 134 gare di fila

Durante la 21ª giornata di Serie A tra Milan e Lecce, OPTA ha condiviso una statistica relativa a Wladimiro Falcone, portiere dei giallorossi. In particolare, il dato evidenzia la sua continuità di presenza in campionato, con 134 gare consecutive in campo. Questa statistica sottolinea la costanza e l’affidabilità del portiere nel corso delle ultime stagioni.

