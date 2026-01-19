Milan-Lecce decide tutto un colpo di testa di Fullkrug

Nel confronto tra Milan e Lecce, il risultato di 1-0 è stato determinato da un colpo di testa di Fullkrug. La partita, intensa e combattuta, ha visto i rossoneri conquistare tre punti importanti, grazie a una prestazione solida e a un gol decisivo. I salentini hanno messo in mostra una buona organizzazione difensiva, rendendo il successo dei milanesi ancora più meritato.

Il Milan di Max Allegri batte il Lecce 1-0 e porta a casa tre punti pesanti al termine di un match difficile in cui i salentini si sono difesi bene per tutti i 90 minuti. Decide un gol del nuovo arrivato Fullkrug al 76'. I rossoneri restano nella scia dell'Inter, a tre punti di distacco dalla vetta occupata dai nerazzurri. I pugliesi rimangono invece terzultimi a quota 17, in piena zona retrocessione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan-Lecce, decide tutto un colpo di testa di Fullkrug Milan-Lecce 1-0: la sblocca di testa Füllkrug! | Serie A News

Nel match tra Milan e Lecce, Füllkrug ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera, portando i padroni di casa in vantaggio. L’attaccante tedesco ha realizzato con un colpo di testa su cross di Saelemaekers, contribuendo alla vittoria della squadra milanese. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, segnando un importante passo avanti per il Milan in questa stagione di Serie A. Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, il tedesco decide Milan Lecce

Segui la diretta gol della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, gol e moviola. In questa partita, il tedesco Fullkrug segna il primo gol e decide l'incontro tra Milan e Lecce. Restate aggiornati per tutte le cronache e le analisi delle sfide di oggi, in un appuntamento dedicato alla massima serie del calcio italiano.

Il milan pagherà i bonus al lecce per camarda #calcio #shorts

Milan, Allegri post Lecce: "E' un gruppo meraviglioso, siamo a metà dell'opera" - facebook.com facebook

Il Milan sbatte su Falcone, poi Fullkrug entra e piega il Lecce. Allegri resta in sciaI voti: Fullkrug ora c'è (7,5) Gabbia mai in affanno (6,5) x.com

