Dopo le recenti critiche, Billy Costacurta torna a commentare Rafa Leao nel post-partita di Milan-Lecce. La vittoria del Milan, seppur di misura, si rivela importante per la classifica, e le parole dell’ex calciatore evidenziano ancora una volta alcuni aspetti da migliorare. Un'analisi sobria e obiettiva su un match che ha visto i rossoneri conquistare tre punti fondamentali.

Dopo le critiche della scorsa settimana, Billy Costacurta è tornato a pungere Rafa Leao nel post-partita di Milan-Lecce, vittoria rossonera, un successo arrivato di misura ma preziosissimo per la classifica. A decidere la sfida di San Siro è stato Niclas Fullkrug, alla prima rete con la nuova maglia dopo l’arrivo dal West Ham: il tedesco è entrato nell’ultimo quarto d’ora al posto di Pulisic e ha ripagato subito la fiducia di Massimiliano Allegri, facendosi trovare al centro dell’area per il colpo di testa che ha firmato l’1-0 finale. Massimo risultato con il minimo sforzo, al termine di una gara combattuta in cui la squadra di Di Francesco ha provato a resistere fino all’episodio decisivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan-Lecce, Costacurta affonda Leao: "Meglio guardarsi indietro"

