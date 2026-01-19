Nel match di ieri sera a San Siro, il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce. Il gol decisivo è stato segnato da Fulkrüg, alla sua prima rete con la maglia rossonera. La squadra di casa ha mostrato un gioco dominante, creando diverse occasioni per incrementare il punteggio, ma è riuscita a concretizzare una sola volta.

Nel match di ieri sera a San Siro il Milan si impone contro il Lecce dominando il gioco e riuscendo a trovare il gol dopo numerose occasioni grazie alla prima marcatura messa a segno proprio da Fulkrüg. Primo tempo: il Milan si rende pericoloso, ma non concretizza. Inizio guardingo la parte due formazioni con qualche timido affacciamento del Milan nei pressi dell’area di rigore dei pugliesi senza però creare pericoli concreti. La squadra di Allegri inizia ad alzare il ritmo grazie alle accelerazioni di Saelemaekers sulla fascia e ai suoi cross. Al nono minuto goal di Leão viene annullato per posizione di fuorigioco ostacolo ai quali si aggiungono alcuni errori di Estupinian sia in fase difensiva che offensiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Lecce 1-0: primo gol in rossonero di Fulkrüg

Segui la diretta live della 21ª giornata di Serie A: il primo gol di Fullkrug apre le sfide tra Milan e Lecce. In tempo reale, aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e moviola per tutte le partite in programma, offrendo un quadro completo di questa giornata di campionato. Rimani informato con cronache dettagliate e analisi accurate, in un appuntamento quotidiano dedicato al calcio italiano.

