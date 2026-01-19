Milan-Lecce 1-0 il Foggia vince al debutto della nuova proprietà Il Bari evita l' ultimo posto

Nel match tra Milan e Lecce, il risultato finale è stato 1-0 a favore dei rossoneri. Nel frattempo, il Foggia ha ottenuto una vittoria nel debutto sotto la nuova proprietà, mentre il Bari è riuscito a evitare l'ultimo posto in classifica. Questi risultati evidenziano alcune delle dinamiche attuali nel campionato di calcio italiano.

