Milan-Lecce 1-0 il Foggia vince al debutto della nuova proprietà Il Bari evita l' ultimo posto

Nel match tra Milan e Lecce, il risultato finale è stato 1-0 a favore dei rossoneri. Nel frattempo, il Foggia ha ottenuto una vittoria nel debutto sotto la nuova proprietà, mentre il Bari è riuscito a evitare l'ultimo posto in classifica. Questi risultati evidenziano alcune delle dinamiche attuali nel campionato di calcio italiano.

FT | MILAN 1-0 LECCE Entra #Fullkrug e la risolve lui: il #Milan batte 1-0 il Lecce x.com

Finisce 0-0 il primo tempo di Milan-Lecce Segna #Leao ma il gol viene annullato per fuorigioco, non si sblocca per il momento la partita dei rossoneri Cosa ne pensate - facebook.com facebook

