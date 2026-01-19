Saelemaekers, esterno del Milan, è in dubbio per la partita contro la Roma dopo essere stato sostituito per infortunio nel match contro il Lecce. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, determinando la sua disponibilità per la sfida dell'Olimpico. Restano da monitorare gli esami clinici per capire l'entità del problema.

Qualcosa di più certo si capirà nei prossimi giorni, ma ora come ora il Milan rischia di perdere Saelemaekers in vista della sfida Champions di domenica sera all’Olimpico contro la Roma. L’esterno rossonero è stato costretto a lasciare il campo con il Lecce all’80’ e oggi è arrivato il responso medico: "Risentimento all’adduttore sinistro, da monitorare l’evoluzione clinica in settimana". Un referto che può contemplare qualsiasi scenario, nel bene e nel male, ma è chiaro che l’allarme in vista dei giallorossi c’è. "Non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà", aveva detto a fine gara il belga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le condizioni di Saelemaekers: il belga è a rischio per la Roma

