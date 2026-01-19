Milan Jashari ritrova il campo | Infortunio uno shock ora sto tornando

Dopo l’infortunio, Ardon Jashari torna a disposizione del Milan, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Il centrocampista ha condiviso le sue emozioni alla ripresa degli allenamenti, sottolineando l’importanza di questo ritorno per la squadra. La sua presenza rappresenta un elemento di stabilità e fiducia nel momento cruciale della stagione, confermando il valore della determinazione e della pazienza nel percorso di recupero.

Dopo la vittoria contro il Lecce, Milan ritrova una pedina chiave del centrocampo: Ardon Jashari, rientrato dopo l’infortunio e protagonista tra conferenza stampa e intervento su Milan TV, ha raccontato il momento più delicato della sua stagione e le sensazioni di una maglia che considera un privilegio. Il contesto è chiaro: San Siro, successo importante in campionato e lo sguardo già rivolto alla prossima sfida contro la Roma. Jashari mette ordine tra emozioni e obiettivi, senza scorciatoie. “Uno shock, ma ora sto tornando”. L’infortunio, ammette, ha colpito duro. “È stato uno shock. Avevo lottato tanto per venire qui, la trattativa è stata lunga”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

