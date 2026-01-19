Nel match vinto contro il Lecce, il Milan ha dimostrato solidità e carattere. Tra le note positive, la prestazione di Ardon Jashari, tornato in campo dopo un periodo difficile. La sua presenza ha contribuito a mantenere equilibrio e ordine, sottolineando l’importanza di un contributo concreto e silenzioso nel successo della squadra. Un esempio di come il lavoro discreto possa fare la differenza in partite chiave.

Nella vittoria di misura contro il Lecce, il Milan ha trovato risposte che vanno oltre il tabellino. Tra queste, la prova di Ardon Jashari, rientrato dopo mesi complessi e protagonista di una prestazione concreta, ordinata, decisiva nell’equilibrio più che negli highlights. A San Siro non ha cercato la scena: l’ha tenuta in piedi. Il contesto non era semplice. L’infortunio che lo ha tolto dai radar a inizio stagione ha inciso sul fisico e sulla testa. Eppure, nella serata che ha chiuso la maratona di gennaio, Jashari ha mostrato applicazione e spirito di sacrificio, qualità che il Milan si aspettava e che ora cominciano a riemergere con continuità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Jashari cresce nel silenzio: la prova che dà equilibrio

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Lazio-Milan, ecco Jashari. Max lo prova alla Modric”

Leggi anche: Quei 40 minuti che gridano vendetta: Jashari, Allegri e un Milan da riconquistare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ravezzani: "Fullkrug sembra indispensabile. Leao e Pulisic spenti. Jashari personalità, anche se..." - Il Milan batte di misura il Lecce, ma il risultato è bugiardo: i rossoneri hanno creato moltissimo ed il risultato sarebbe potuto essere serenamente più rotondo. milannews.it