Milan Futuro Chaka Traorè dopo la doppietta | Volevamo vincere a tutti i costi Cerco più continuità

Dopo la partita tra Chievo e Milan Futuro, Chaka Traorè ha espresso la soddisfazione per la vittoria e ha condiviso le sue impressioni sul momento di forma. Il giovane giocatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare con continuità per raggiungere gli obiettivi della squadra. Le sue parole riflettono l’impegno e la determinazione del team nel proseguire nel percorso di crescita.

Milan Futuro si lascia alle spalle il ko contro il Pavia e ritrova subito il successo nel campionato di Serie D. Nella serata odierna è andato in scena il big match di alta classifica tra Chievo Verona e Milan Futuro, con i rossoneri capaci di imporsi per 1-3. La formazione guidata da Massimo Oddo ha indirizzato la gara nel primo tempo grazie alla rete di Emanuele Sala e alla doppietta di Chaka Traorè, grande protagonista della serata. Un risultato pesante che permette al Milan Futuro di salire al secondo posto in classifica, portandosi a sei lunghezze dalla capolista Folgore Caratese. Al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune parole Chaka Traorè, assoluto protagonista del match. Chievo-Milan Futuro, Chaka Traorè: "Eravamo sul pezzo, volevamo vincere a tutti i costi" Chaka Traorè, attaccante del Milan Futuro, ha commentato la vittoria per 3-1 contro il Chievo Verona.

