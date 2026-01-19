Milan Fullkrug post Lecce | Ero pronto volevo entrare Grande assist di Alexis

Dopo la partita tra Milan e Lecce, Niclas Füllkrug ha commentato l’incontro a 'DAZN'. Il giocatore rossonero ha raccontato di essere pronto a entrare in campo, sottolineando l’assist di Alexis come momento importante. La sfida, disputata allo stadio Meazza di Milano, ha visto Füllkrug dimostrare il suo impegno e la sua disponibilità nel corso della 21^ giornata di Serie A 2025-2026.

Niclas Füllkrug, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Volevo entrare. Ero pronto, pensavo fosse un buon momento per cambiare. Attaccavamo molto. Grande assist di Alexis, ricevere un assist del genere è il sogno di ogni attaccante”. “Incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene. La fiducia per un attaccante è importante”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug (7) decisivo col primo gol in Serie A, Saelemaekers (7) assist perfetto, Leao (5,5) non si vede

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce, con un gol di Fullkrug che ha fatto la differenza. La partita ha visto ottime prestazioni da parte di alcuni giocatori, come Saelemaekers, autore di un assist preciso, e Leao, che ha avuto un rendimento meno incisivo. Un risultato che conferma la determinazione della squadra, mantenendo il suo stile di gioco compatto e concreto.

Milan, senti Fullkrug: “Ieri tanti episodi a nostro sfavore. Ero sicuro fosse rigore su di me…”

Nella giornata odierna, Niclas Fullkrug è stato presentato ufficialmente come nuovo attaccante del Milan. In conferenza stampa, l’attaccante tedesco ha commentato alcune decisioni arbitrali della partita precedente, sottolineando con fermezza la sua convinzione su un possibile rigore non assegnato a suo favore. Un passo importante per il club e il giocatore, che si prepara ad affrontare questa nuova sfida nel campionato italiano.

