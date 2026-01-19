Milan Elliott verso l’uscita | si lavora a un nuovo assetto societario

Il Milan si appresta a rivedere la propria struttura societaria, con Elliott sempre più vicino all’uscita. Contestualmente, si prospetta un possibile ingresso di investitori nordamericani, aprendo a un nuovo assetto per il club. Questa fase di transizione potrebbe segnare un cambiamento importante nella gestione e nella composizione societaria del team milanese.

Il Milan si prepara a un possibile passaggio chiave nella propria struttura societaria: il fondo Elliott è sempre più vicino all’uscita, mentre prende corpo l’ipotesi di un nuovo ingresso nordamericano. La partita finanziaria, legata al rifinanziamento del debito e alla governance del club, è entrata in una fase di accelerazione, anche se l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. Elliott verso l’uscita: si accelera sul rifinanziamento. Secondo l’analisi firmata da Carlos Passerini e Monica Colombo sul Corriere della Sera, il disimpegno del Elliott Management dal Milan è un’ipotesi concreta da mesi e ora potrebbe entrare nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, Elliott verso l’uscita di scena: Cardinale pronto ad estinguere il debito

Elliott verso l’uscita dal Milan: la mossa di RedBird per estinguere il ‘vendor loan’

Milan, Red Bird accelera per un nuovo finanziamento con Manulife Comvest. Elliott verso l'uscita, che cosa cambia - L'uscita di Elliott determinerebbe cambiamenti nella governance. msn.com