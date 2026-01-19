Milan Elliott verso l’uscita di scena | Cardinale pronto ad estinguere il debito

A Milano, Elliott si appresta a lasciare il club, con John Textor e Stefano Cardinale pronti a prendere il controllo. L’operazione finanziaria in corso a Casa Milan potrebbe portare a una revisione della governance societaria, segnando un importante passaggio per il futuro del club. Si tratta di un’operazione strategica volta a consolidare la stabilità economica e a definire la nuova direzione della società sportiva.

A Casa Milan si sta lavorando a un’operazione finanziaria di grande portata che potrebbe cambiare la governance del club. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, nonché proprietario del Milan, sta finalizzando un piano di rifinanziamento del cosiddetto “vender load“ contratto con l’ex proprietario del club rossonero, ovvero il fondo Elliott. Il prestito, originariamente in scadenza nel 2028, potrebbe essere estinto in anticipo, nel giro di qualche settimana, grazie all’ingresso di un pool di investitori disposto a finanziare l’operazione. Questo passo, se completato, ridurrebbe in modo significativo il peso di Elliott nella gestione rossonero, aprendo così un nuovo capitolo nella struttura proprietaria del club.🔗 Leggi su Sportface.it

Moretto: “RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Possibili cambi nella società Milan”

