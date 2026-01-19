Milan Cardinale accelera | rifinanziamento vicino

Gerry Cardinale ha avviato un’operazione di rifinanziamento del debito del Milan, una scelta strategica che potrebbe influenzare l’equilibrio finanziario del club. Questa mossa rappresenta un passo importante nella gestione economica della società, in un contesto di continui cambiamenti nel settore calcistico. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a garantire stabilità e sostenibilità nel tempo.

Scenari finanziari in movimento attorno al Milan. Gerry Cardinale ha avviato nelle ultime ore un’operazione strategica che può cambiare l’assetto economico del club: il rifinanziamento del debito legato all’acquisizione. L’obiettivo è chiaro: chiudere in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro concesso dal fondo Elliott, in scadenza nel 2028, comprensivo degli interessi. Il dossier è già sul tavolo e, secondo quanto filtra, l’operazione potrebbe arrivare a definizione nel giro di poche settimane. A supportare RedBird ci sarebbe un pool di investitori pronti a entrare nel progetto, attratti dalla solidità economica del Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, Cardinale verso il rifinanziamento entro qualche settimana. Elliott uscirebbe di scena

A Milano, il Cardinale si avvicina a un rifinanziamento previsto entro poche settimane, con Elliott che potrebbe uscire dalla gestione. RedBird sta lavorando per estinguere anticipatamente il vendor loan, in scadenza nel 2028, grazie a un pool di investitori che garantirà i fondi necessari per rimborsare la famiglia Singer. La ristrutturazione finanziaria si inserisce in un quadro di consolidamento e rinnovamento della gestione.

Cardinale è vicino a ripagare Elliott. Un manager del tennis può prendersi il Milan

Cardinale si avvicina a restituire il prestito di oltre 500 milioni di dollari a Elliott, con l’obiettivo di acquisire il Milan. Redbird si prepara a completare l’operazione, mentre si discute anche della possibile successione alla guida del club, con il nome di Calvelli, ex dirigente ATP, come possibile nuovo amministratore delegato. L’attenzione resta alta sulle evoluzioni della transizione societaria del club rossonero.

