Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce a San Siro, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la situazione in classifica, affermando che smetterà di parlare del quarto posto solo quando la squadra lo avrà effettivamente conquistato. Un risultato importante per i rossoneri, che proseguono nel percorso verso gli obiettivi stagionali con determinazione e attenzione ai dettagli.

Ambizioni di Scudetto rinnovate? No, almeno per ora. Allegri, dopo Milan-Lecce, ha ricordato ancora una volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, qual è l'obiettivo stagionale della sua squadra. «Smetterò di parlare di quarto posto quando lo centreremo aritmeticamente – le parole ironiche di Allegri, così come riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. C’è ancora del tempo. A oggi, ripeto, la quota Champions è 74 punti. Mentre quella Scudetto è a 86-88. La Juventus è quinta con 39 punti, con due punti di media a partita e 17 partite arriva a 73. Se fa più di due punti a partita si alza la quota Champions». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dopo il Lecce: “Smetterò di parlare del quarto posto quando lo centreremo”

Milan, Allegri esulta dopo l’1-0 al Lecce: «Gruppo meraviglioso, ma siamo a metà dell’opera. Ecco quando smetterò di dire che l’obiettivo è il quarto posto»

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando il valore del gruppo e ricordando che il cammino è ancora lungo. In un’intervista a DAZN, Allegri ha spiegato i suoi obiettivi e ha evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e impegno. Le sue parole riflettono un approccio realistico e determinato nel proseguire questa fase della stagione.

Allegri dopo Milan-Lecce: “Quando mi dicono che sono fortunato, io sono contento”

Al termine di Milan-Lecce, match della 21ª giornata di Serie A, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la partita a Sky Sport. Ha espresso soddisfazione per il risultato e ha sottolineato che, quando gli viene detto di essere fortunato, si sente comunque contento. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e professionale, in un contesto di stagione ancora in evoluzione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Massimiliano Allegri parla dei progressi del Milan dopo la vittoria contro il Lecce - Massimiliano Allegri analizza le dinamiche del Milan: strategie, cambiamenti e obiettivi futuri durante l’intensa stagione calcistica. notiziemilan.it