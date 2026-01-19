Migliora la qualità dell’aria nessuna misura emergenziale

In base alle previsioni ARPAE riguardanti un possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell'aria. Di conseguenza, per martedì 20 gennaio 2026, non sono previste misure emergenziali. Questa comunicazione si inserisce nell’ambito delle normali attività di monitoraggio e gestione ambientale, garantendo un'attenzione costante alle condizioni atmosferiche e alla tutela della salute pubblica.

A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto domani, martedì 20 gennaio 2026, non sono previste le misure emergenziali per la qualità dell'aria.

A seguito delle proiezioni ARPAE riguardanti il possibile superamento dei limiti di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell’aria. Di conseguenza, domani, martedì 23 dicembre 2025, non saranno adottate misure emergenziali per la tutela della qualità dell’aria, garantendo così un approccio più equilibrato e mirato alla situazione attuale. Migliora la qualità dell'aria in Piemonte: Verbania la città capoluogo con l'aria più pulita

In Piemonte, Verbania si distingue come la città con l'aria più pulita, contribuendo al benessere dei suoi abitanti. L'attenzione si concentra sulla riduzione della concentrazione di biossido di azoto (NO2), un inquinante che può influire sulla salute. Monitorare e migliorare la qualità dell'aria rimane una priorità per garantire ambienti più salubri e sostenibili per tutte le comunità della regione.

