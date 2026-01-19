Mieloma multiplo | scoperta all’IRE la centralina della resistenza

Recentemente, presso l’IRE è stata individuata una nuova “centralina” della resistenza nel mieloma multiplo, collegata alla proteina NRF1. Questa scoperta apre nuove prospettive per comprendere meglio il meccanismo di resistenza alle terapie e potenzialmente migliorare le strategie di trattamento per questa forma di tumore del sangue. Un passo importante nella ricerca oncologica che potrebbe influenzare futuri approcci terapeutici.

Cosa: Scoperto un nuovo meccanismo di resistenza alle cure nel mieloma multiplo legato alla proteina NRF1. Dove e Quando: Studio condotto a Roma dai ricercatori dell'Istituto Regina Elena (IRE), pubblicato il 16 gennaio 2026. Perché: Individua un punto debole del tumore finora considerato non trattabile, aprendo la strada a nuove strategie terapeutiche. Il panorama della ricerca oncologica a Roma segna un passo avanti fondamentale grazie a uno studio condotto presso l' Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE). I ricercatori capitolini hanno infatti gettato nuova luce sui complessi meccanismi che rendono il mieloma multiplo una patologia così difficile da debellare definitivamente.

Mieloma multiplo, dieta ricca di fibre rallenta la progressione

Una dieta ricca di fibre può influire positivamente sulla progressione del mieloma multiplo. Uno studio internazionale, condotto da un team guidato da Matteo Bellone dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e Urvi A., evidenzia come l'alimentazione possa rappresentare un elemento chiave nella gestione di questa patologia.

