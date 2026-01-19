midterm le elezioni che possono cambiare tutto e che preoccupano trump

Le elezioni di metà mandato rappresentano un momento cruciale per il futuro politico degli Stati Uniti, con possibili ripercussioni anche a livello globale. In questo contesto, l’attenzione si concentra su territori come Maine, Alaska e le aree periferiche di grandi città, dove le decisioni prese possono influenzare l’orientamento politico e le politiche future del paese. Un appuntamento che, pur senza clamore, merita attenzione per le sue implicazioni.

Il potere esecutivo in America non è mai stato così vasto come in quest’anno trumpiano. Al via le primarie per il test di novembre Il futuro dell’occidente non si deciderà in Groenlandia, ma molto più probabilmente in Maine e in Alaska, o nei sobborghi di Philadelphia e Detroit. In tutte quelle località americane, cioè, da dove a novembre potrebbero arrivare risultati elettorali capaci di cambiare l’esito delle elezioni di midterm, mutando completamente il destino della seconda presidenza di Donald Trump e forse il percorso futuro degli Stati Uniti. Il voto per il rinnovo del Congresso è sempre una sfida per l’amministrazione in carica, che quasi sempre perde seggi, ma raramente è apparso così importante come nel caso del voto di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

