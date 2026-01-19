Microsoft smantella RedVDS la piattaforma che vendeva crimini informatici in abbonamento

Microsoft ha annunciato la cessazione di RedVDS, piattaforma nota per la vendita in abbonamento di strumenti e servizi utilizzati per attività illecite informatiche. La decisione si inserisce negli sforzi della società di contrastare il cybercrime e tutelare la sicurezza degli utenti online. La chiusura di RedVDS rappresenta un passo importante nella lotta contro le attività criminali nel cyberspazio.

Microsoft ha appena chiuso i battenti di una delle operazioni criminali più inquietanti degli ultimi anni. Non parliamo di hacker solitari che operano da scantinati illuminati da schermi al plasma, ma di una vera e propria piattaforma commerciale: RedVDS, un servizio in abbonamento che ha democratizzato il crimine informatico rendendolo accessibile a chiunque avesse 24 dollari al mese da spendere. Più o meno il costo di un abbonamento Netflix. Solo che invece di serie tv, qui si acquistavano strumenti per truffare aziende e privati in tutto il mondo. L'operazione di smantellamento rappresenta un momento storico nella lotta al cybercrime.

