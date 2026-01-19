Michele Mariotti direttore d’orchestra del Capodanno di Venezia 2026 | opera e orari per seguire il concerto

Il 1° gennaio 2026, il Teatro La Fenice di Venezia ospita il concerto di Capodanno, diretto dal maestro Michele Mariotti. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un repertorio di musica classica eseguito con professionalità e cura. Di seguito, troverete informazioni sulle opere in programma e sugli orari per seguire la manifestazione, per vivere questa tradizione in modo semplice e informativo.

Chi è Michele Mariotti, il Maestro che dirige il concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia

Michele Mariotti è un affermato direttore d’orchestra italiano. Il suo talento e la sua esperienza lo hanno portato a dirigere importanti orchestre e a partecipare a concerti di rilievo internazionale. Il 1° gennaio 2026, è stato chiamato a dirigere il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, offrendo un momento musicale di qualità in un contesto storico e culturale di grande rilievo.

