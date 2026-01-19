Mi è sembrata Ornella | la nipote della Vanoni canta Senza fine in tv ed emoziona VIDEO

Camilla Ardenzi ha esordito come cantante in tv interpretando “Senza Fine”, brano simbolo della carriera di Ornella Vanoni. La giovane, nipote dell’artista, ha mostrato sensibilità e rispetto nel riproporre un classico della musica italiana, offrendo un momento di sincerità e emozione. Questa esibizione rappresenta un’occasione speciale per avvicinare nuove generazioni alla storia musicale della grande interprete.

Per la prima volta, Camilla Ardenzi ha calcato il palco di uno studio televisivo non come ospite qualunque, ma come interprete di un brano che racchiude la storia e l’anima di sua nonna Ornella Vanoni. Durante la serata evento Ornella Senza Fine condotta da Fabio Fazio su La7 a Che tempo che fa, la nipote dell’artista recentemente scomparsa ha duettato con Diodato sulle note di Senza fine, la celebre canzone d’amore scritta da Gino Paoli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) L’esibizione ha rappresentato un momento di profonda emozione per il pubblico in studio e per i telespettatori. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Mi è sembrata Ornella”: la nipote della Vanoni canta Senza fine in tv ed emoziona (VIDEO) Ornella Vanoni, la nipote per la prima volta in tv canta con Diodato. La bellissima interpretazione di "Senza fine". Il video

Ornella Vanoni e Diodato condividono per la prima volta il palco in tv, interpretando insieme Leggi anche: Ornella Vanoni, l'addio in musica. La nipote Camilla canta "Senza fine" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ornella Vanoni, la nipote per la prima volta in tv canta con Diodato. La bellissima interpretazione di "Senza fine". Il video - “Era dolce e amara, nella storia della sua vita si riconosce la sua grandezza”- today.it

Era dolce e amara, nella storia della sua vita si riconosce la sua grandezza”. Con queste parole Camilla Ardenzi ha ricordato la nonna Ornella Vanoni durante il funerale, lasciando trasparire quanto fosse speciale il loro legame. “L'amavamo tutti e tutti voleva - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.