Metro C i mammozzoni e il palazzo Generali | perché Caltagirone attacca Salini

Recentemente, Caltagirone ha criticato Salini riguardo al progetto Metro C, i «mammozzoni» e il palazzo Generali. Un tempo, il rapporto tra i due era caratterizzato da collaborazione, ma ora emergono divergenze. La dinamica riflette lo stile dell’ingegnere Caltagirone, dove il comando spetta a lui e l’esecuzione a Salini, evidenziando tensioni nel contesto delle grandi opere e degli interessi economici coinvolti.

Una volta lo spirito era collaborativo, tra Francesco Gaetano Caltagirone e Pietro Salini. Sempre nello stile della casa dell’Ingegnere: ossia il primo comanda e il secondo esegue. Punto. Ora tutto è cambiato, e Il Messaggero venerdì ha inserito il patron di Webuild tra gli « ometti ». Definendolo un personaggio che entra «in una situazione senza che quella situazione l’avesse creata o gli appartenesse e poi, aggiuntasi, quella persona si è volutamente piazzata al centro, si è sistemata e ha preteso di essere riconosciuta molto più di quanto il suo ruolo le consentisse». Francesco Gaetano Caltagirone (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Webuild, a Roma due nuove fermate Metro C. Salini “Sfide per crescita Capitale”

Webuild ha inaugurato due nuove fermate della Linea C della metropolitana a Roma: ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia. Le archeostazioni, realizzate dal consorzio Metro C guidato da Webuild, rappresentano un importante passo per la crescita della rete metropolitana della Capitale, contribuendo a migliorare la mobilità e l'accessibilità nel centro storico di Roma.

Caltagirone, Meloni e Unicredit: nel 2026 il risiko della finanza attorno Generali

Nel 2026, il panorama finanziario italiano si prepara a un nuovo capitolo di sfide e alleanze, con Caltagirone, Meloni e Unicredit protagonisti nel futuro di Generali. Come nel verso di Francesco De Gregori, “Generali, dietro la collina…”, si apre un scenario di confronti e strategie che potrebbe ridefinire il settore assicurativo e bancario del paese. Un’analisi attenta di questi movimenti è fondamentale per comprendere le evoluzioni del mercato finanziario italiano.

