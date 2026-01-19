Meteo | Previsioni per martedì 20 gennaio

Previsioni meteo per martedì 20 gennaio a Modena: giornata caratterizzata da nubi sparse e schiarite, senza precipitazioni previste. La temperatura massima sarà di 6°C, con una minima di 2°C. Lo zero termico si manterrà intorno a 941 metri. Un quadro meteorologico stabile, adatto a chi pianifica le attività all’aperto o si informa sulle condizioni climatiche della giornata.

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 941m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord

Meteo | Previsioni per martedì 6 gennaio

Le previsioni meteo per martedì 6 gennaio indicano un aumento delle nuvole a Modena, con deboli nevicate nel pomeriggio. Nel corso della serata si attendono schiarite. La temperatura prevista è di circa 0°C. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni meteorologiche della giornata.

Le previsioni meteo per martedì 6 gennaio indicano un aumento delle nuvole a Modena, con deboli nevicate nel pomeriggio. La sera dovrebbe portare schiarite, con temperature che si manterranno intorno a zero. Si consiglia di pianificare le attività tenendo presente le condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni necessarie in caso di neve.

METEO – Maltempo Estremo sulle Isole | Previsioni Fino al 20 Gennaio

ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..PREVISIONI DEL lunedì 19 martedì 20 mercoledì 21 dicembre METEO : rovesci durante la mattinata con schiaramenti durante il tardo pomeriggio TEMPERATURA : temperature stabili nella media invernale ISOLA CAPO RIZ - facebook.com facebook