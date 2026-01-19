Meteo le previsioni in Campania per lunedì 19 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per lunedì 19 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per una copertura nuvolosa diffusa, con possibilità di deboli piogge che si attenuano nel corso della serata. Le temperature rimarranno generalmente stabili, e il cielo tenderà a schiarire nelle ore serali. Di seguito, i dettagli per le principali località della regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1715m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7mm di pioggia.

