Metal detector a scuola Valditara | Ne ho parlato con Piantedosi saranno mobili

Il ministro Valditara ha annunciato che i metal detector nelle scuole saranno dispositivi mobili, dopo aver discusso con Piantedosi. L’obiettivo è promuovere l’inclusione dei giovani più fragili, garantendo al contempo la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico. Questa misura mira a creare un ambiente più sicuro e accogliente, rispettando le esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel contesto scolastico.

“Favorire l ‘inclusione dei ragazzi più fragili è il primo elemento, poi c’è la necessità di difendere la comunità scolastica, studenti, docenti e personale Ata. Per questo ho pensato che in alcune scuole, laddove la comunità scolastica, attraverso il preside, ritenga necessario controllare che i ragazzi non portino a scuola coltelli, ho ritenuto giusto consentire l’utilizzo di metal detector d’intesa con il prefetto. Ne ho parlato con il collega Matteo Piantedosi e affronteremo tutto questo con uno schema organico. Le sperimentazioni sono state molto positive”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine della visita all’istituto Comprensivo Elisa Barozzi Beltrami a Rozzano, in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La crescente preoccupazione per la sicurezza nelle scuole ha portato a proposte come l'uso dei metal detector e a un approfondimento della cultura della prevenzione. Il ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di interventi concreti e di un impegno condiviso per creare ambienti scolastici più sicuri. La sfida resta quella di trovare soluzioni efficaci e sostenibili, senza rinunciare alla qualità dell’educazione.

Dopo il tragico episodio di La Spezia, in cui uno studente ha perso la vita, il ministro Valditara propone l’installazione di metal detector nelle scuole. La decisione sarà comunque lasciata alla discrezione dei dirigenti scolastici, nell’ambito del Pacchetto Sicurezza. Questa misura mira a rafforzare la tutela degli ambienti scolastici, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto della libertà di apprendimento.

