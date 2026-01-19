Metal detector a scuola | 6 giovani su 10 sono favorevoli E a Modena arrivano gli School Tutor

Un sondaggio di Skuola rivela che sei studenti su dieci sono favorevoli all’uso dei metal detector a scuola, riflettendo un atteggiamento positivo verso misure di sicurezza. A seguito dell’omicidio a La Spezia, l’attenzione sulla sicurezza scolastica cresce, e a Modena vengono introdotti gli

Emerge un orientamento netto tra gli studenti dopo l’omicidio avvenuto a La Spezia. Un instant poll di Skuola.net, condotto su oltre 500 ragazzi nelle ore successive alla tragedia in cui uno studente è stato accoltellato a morte da un coetaneo all’interno della scuola, rivela che sei giovani su dieci sono favorevoli a un rafforzamento dei controlli. Nel mirino misure come l’impiego di metal detector nei contesti considerati a rischio, a partire proprio dagli istituti scolastici, di cui ha parlato anche il ministro Valditara nell'intervista rilasciata al Giornale. Ma anche una linea di maggiore severità nei confronti dei minori che portano o usano coltelli o altri oggetti pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

