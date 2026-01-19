Francesco Maestrelli, giovane tennista pisano, si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open, consolidando così il suo debutto in uno Slam. Dopo aver superato con successo le qualificazioni, l’atleta si prepara a sfidare i migliori del mondo, tra cui potenzialmente Novak Djokovic. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo nella sua carriera, segnando il suo ingresso nel prestigioso circuito dei tornei maggiori.

Pisa 19 gennaio 2026 -Neppure il tempo di godersi fino in fondo l'emozione della prima partecipazione al tabellone di uno slam, che il pisano Francesco Maestrelli, figlio del presidente dell'Opera della Primaziale pisana Andrea, si regala un altro sogno: la qualificazione al secondo tiurno degli Australian Open, uno dei 4 principali tornei del mondo e la possibile sfida come una leggenda del tennis come Novak Djokovic. Il tennista di casa nostra oggi ha batuto il francese Terence Atmane in oltre tre ore di gioco e cinque set: si è infati imposto con il punteggio di 6-43-66-76-16-1. "La favola del pisano Francesco Maestrelli continua - ha esultato sulla sua pagina Facebook, il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo - e conquista la sua prima vittoria in carriera in un match a livello Slam e si guadagna il passaggio del turno dopo oltre tre ore e mezza di battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mestrelli vola e passa il turno agli Australian Open

Maestrelli vola al n.111 virtuale del ranking, e si avvicina a una Top 100 che di questo passo raggiungerà molto presto. Lo scorso anno di questi tempi era n.237 x.com

