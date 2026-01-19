Mercosur la qualità di carne cereali e ortofrutta è davvero a rischio?

L’accordo Mercosur ha suscitato dibattiti sulla qualità di carne, cereali e ortofrutta provenienti dall’area. Gli agricoltori esprimono preoccupazioni sulla tutela dei prodotti italiani, mentre l’intesa potrebbe comportare benefici economici per le imprese europee, risparmiando circa 4 miliardi di euro. La questione mette in evidenza le sfide tra interessi commerciali e la tutela della qualità alimentare.

I trattori di mezza Europa stanno scaldando i motori: domani, 20 gennaio, saranno tutti a Strasburgo davanti al Parlamento europeo. Gli agricoltori proprio non digeriscono l’accordo Mercosur appena firmato in Paraguay da Ursula von der Leyen. Eppure è la prima reazione forte dell’Unione ai dazi di Trump. L’intesa raggiunta con Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay crea la più grande area di libero scambio al mondo: 718 milioni di persone e un Pil complessivo di 22,4 trilioni di dollari. Il trattato prevede l’eliminazione graduale delle tariffe su oltre il 90% delle merci scambiate e farà risparmiare 4 miliardi di euro all’anno in dazi doganali alle 60 mila imprese europee coinvolte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nuova piramide alimentare made in Usa: cosa dice davvero la scienza su carne, grassi e cereali

Recentemente negli Stati Uniti sono state aggiornate le linee guida nutrizionali, introducendo una nuova piramide alimentare. Questa revisione mette in evidenza l'importanza delle proteine e degli alimenti nutrienti, ridimensionando il ruolo dei cereali integrali rispetto alle indicazioni precedenti. Un cambiamento che suscita interesse e domande sulla validità scientifica di questa nuova impostazione e sui suoi effetti sulla salute.

Kennedy ribalta la piramide alimentare: carne, formaggio e latte intero in cima, cereali integrali in fondo

Le nuove linee guida alimentari degli Stati Uniti, promosse dall’amministrazione di Donald Trump con il motto “Eat real food”, propongono un cambiamento nella piramide alimentare tradizionale. Al vertice si trovano carne, formaggio e latte intero, mentre cereali integrali occupano la base. Questa revisione invita a riflettere sulle scelte alimentari quotidiane, sottolineando l’importanza di alimenti meno processati e più naturali per una dieta equilibrata.

