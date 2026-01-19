Mercato Inter Romano fa chiarezza | La verità sull’affare Mlacic e le condizioni del riscatto di Akanji Intanto avanza Jakirovic…

In questo articolo, Romano fornisce aggiornamenti sulle recenti attività di mercato dell’Inter, chiarendo i dettagli sull’affare Mlacic e le condizioni del riscatto di Akanji. Inoltre, si parla dell’avanzamento delle trattative per Jakirovic. Un’analisi obiettiva e precisa delle strategie nerazzurre, utile per comprendere le mosse della società in questa fase di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano parla delle strategie nerazzurre: dall’affare Mlacic alle cifre per l’ingaggio di Jakirovic. Il mercato dell’Inter entra in una fase calda tra conferme importanti e trattative che rischiano di sfumare. Attraverso il suo canale YouTube, l’esperto Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla posizione di Manuel Akanji, smentendo categoricamente le voci di un suo possibile ritorno al Manchester City a gennaio. Il difensore è « pienamente al centro del progetto Inter » e il suo futuro è già segnato: esiste infatti un obbligo di riscatto legato alla vittoria dello scudetto e al raggiungimento del 50% delle presenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, dalla Croazia spuntano nuovi dettagli sull’affare Jakirovic: ecco la cifra dell’offerta nerazzurraSul fronte mercato dell’Inter, emergono nuovi dettagli dalla Croazia riguardo all’affare Jakirovic.

Mercato Inter, Romano chiarisce il futuro di Akanji: «Il suo riscatto dipende da due fattori. Ecco quali»In un contesto di mercato in evoluzione, Romano ha illustrato le condizioni che influenzeranno il possibile riscatto di Akanji da parte dell'Inter.

