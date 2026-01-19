Mercato Inter il Liverpool beffa i nerazzurri per un giovane talento | ecco di chi parliamo

Il mercato dei trasferimenti continua a riservare sorprese, con il Liverpool che ha superato l’Inter nel tentativo di acquisire un promettente talento classe 2008. In questo articolo, analizziamo i dettagli della trattativa e le implicazioni per il futuro dei giovani calciatori italiani. Restate aggiornati sulle evoluzioni del mercato e sui movimenti delle principali squadre europee.

Inter News 24 Mercato Inter, il Liverpool sorpassa i nerazzurri per un giovane talento classe 2008: ecco di chi si tratta. Il calciomercato internazionale regala un colpo di scena che riguarda da vicino il futuro della difesa europea. Ifeanyi Ndukwe, promettente centrale classe 2008, si trasferisce ufficialmente dall’ Austria Vienna al Liverpool. I “Reds” sono riusciti a strappare il sì del giocatore superando una folta concorrenza, che vedeva in prima fila proprio l’ Inter. Il club milanese aveva tentato l’affondo per assicurarsi il gioiellino austriaco, ma l’operazione non è andata in porto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Liverpool beffa i nerazzurri per un giovane talento: ecco di chi parliamo Inter Liverpool, i nerazzurri vogliono blindare il passaggio del turno. Ecco chi può essere decisivoL'Inter si prepara alla sfida decisiva contro il Liverpool, con l'obiettivo di assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale. Gol Inter Liverpool, un rigore al 86’ beffa i nerazzurri: VAR decisivo per una dubbia interpretazione! Cos’è successoNel finale della partita tra Inter e Liverpool, un episodio decisivo ha determinato il risultato, suscitando discussioni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. L’affare è chiuso e ora tutto su Bastoni: un’offerta da capogiro per l’Inter - Bastoni ecco le novità clamorose sul futuro del difensore dell'Inter. calciomercato.it

Passione Inter. . All’indomani della vittoria di Udine analizziamo la prestazione dei nerazzurri, con un occhio attento al mercato: la situazione di Mlacic resta in stand-by. Sguardo rivolto anche all’impegno di martedì in Champions League contro l’Arsenal. En - facebook.com facebook

Mercato, le notizie di oggi: Juve, rifiutata offerta per Mateta. Inter, il Psv chiude per Perisic: «Non andrà via» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.