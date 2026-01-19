Mercato in movimento | cessioni chiave e obiettivi top

Il mercato calcistico è in fermento, con il Napoli che si prepara a operazioni strategiche. La società si concentrerà prima sulle cessioni per creare spazio e risorse, poi sugli innesti per rafforzare la rosa. Un percorso mirato che mira a mantenere l’equilibrio tra esigenze tattiche e finanziarie, in un contesto di continuo movimento e cambiamenti nel panorama sportivo.

Il Napoli accelera e prepara una doppia mossa: prima le uscite, poi gli innesti. La linea è chiara e il timing diventa decisivo, perché liberare spazio in rosa (e a bilancio) è il passaggio obbligato per soddisfare le richieste di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport ricostruisce lo scenario di un mercato che, finalmente, entra nel vivo. Sul fronte delle cessioni, la posizione di Lorenzo Lucca resta centrale. L’attaccante è stato al centro di contatti internazionali, ma l’ipotesi araba si è arenata:“Lucca era finito anche nel mirino dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, pronto a girare al Napoli il brasiliano Marcos Leonardo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

