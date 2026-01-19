Mercato coperto di Ballarò il Comune non prende in consegna il capannone dall' Iacp | Non risulta al catasto

Il Comune di Palermo non ha ancora ricevuto il capannone del mercato coperto di Ballarò dall'Iacp, poiché l’immobile non risulta registrato al catasto. Dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale, si attendeva la consegna ufficiale dell’edificio realizzato dall’Istituto autonomo case popolari, ma al momento mancano ancora le formalità catastali necessarie per completare l’iter.

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per il mercato coperto di Ballarò, segnando un passo importante verso la sua riqualificazione. L’adozione di questa normativa sblocca una situazione ferma da tempo e rappresenta un’opportunità per il rilancio di uno dei luoghi più rappresentativi della città, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e commerciale di Palermo.

