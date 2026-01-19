Mensa chiusa al Franchini Sindacati e lavoratori in rivolta | L’ennesimo taglio alla sanità

La chiusura della mensa all’ospedale Franchini di Montecchio ha suscitato reazioni tra sindacati e lavoratori, che accusano l’Ausl di Reggio Emilia di ulteriori tagli alla sanità e di ridurre i servizi a favore del personale sanitario. Questa decisione evidenzia le difficoltà e le tensioni nel settore sanitario locale, sollevando interrogativi sulle priorità e sul rispetto delle esigenze di chi lavora in prima linea.

"Cara Ausl di Reggio Emilia, fermati e rifletti. Chiudere la mensa dell'ospedale di Montecchio sarebbe una pessima scelta: toglie welfare ai sanitari e rappresenta l'ennesimo taglio alla sanità. Daremo battaglia, perché questo è un colossale errore". Così l'alleanza sindacale formata da Cisl Fp Emilia Centrale, Nursind e Fials, insieme ai sindacati dei medici Anaao Assomed, Fassid, Cisl Medici e Aaroi-Emac, interviene sulla riorganizzazione decisa dall'azienda sanitaria, denunciando la cancellazione di un servizio fondamentale per il Franchini. I sindacati annunciano l'avvio di una raccolta firme (prevista per mercoledì) tra il personale, accompagnata da una doppia assemblea coi lavoratori.

