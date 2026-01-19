Meloni | Italia vicina a dolore Spagna

Il governo italiano esprime cordoglio per l'incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. La notizia, diffusa dalla presidente Meloni, evidenzia la vicinanza dell’Italia alle persone colpite e la solidarietà nei confronti della Spagna in questo momento difficile. Le autorità stanno monitorando la situazione e collaborano con le autorità locali per chiarire le cause dell’incidente.

9.42 "Con grande tristezza apprendo dell'incidente ferroviario che è avvenuto in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. L'Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia". Così la premier Meloni. "I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie". Il ministro degli Esteri,Tajani,ha inviato le condoglianze alle autorità di Madrid: "Solidarietà alla Spagna". Per ora non risultano italiani coinvolti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Strage sui binari in Andalusia, la collisione inspiegabile: tratto pianeggiante, treno nuovo. La premier Meloni: “Italia vicina al dolore della Spagna”

Una tragica collisione ferroviaria ha causato la morte di almeno 39 persone in Andalusia, nel sud della Spagna. L’incidente, avvenuto su un tratto pianeggiante e con un treno di recente produzione, ha suscitato grande dolore. La premier italiana Meloni ha espresso vicinanza alla Spagna in questo momento difficile, confermando il sostegno dell’Italia alle famiglie colpite e alle operazioni di soccorso in corso.

Scontro tra due treni dell'Alta velocità in Spagna: 39 i morti, un centinaio di feriti. Sanchez: notte di dolore. Cordoglio di Meloni

Un grave incidente si è verificato sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, coinvolgendo due treni. Il bilancio attuale conta 39 vittime e circa un centinaio di feriti. Le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza e ricostruire quanto accaduto. La tragedia ha suscitato dolore e cordoglio a livello internazionale, con commenti da parte di leader come Sanchez e Meloni.

Meloni dopo il grave incidente dei treni deragliati in Andalusia: "L'Italia è vicina al dolore della Spagna"

