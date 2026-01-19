Meloni vede Lee e rafforza rapporti con Corea grazie anche al K-pop

Giorgia Meloni ha annunciato un viaggio ufficiale in Corea del Sud, segnando la prima visita di un presidente del Consiglio italiano in oltre vent’anni. L’incontro con il presidente Lee si inserisce in un contesto di rafforzamento dei rapporti bilaterali, anche grazie alla crescente influenza della cultura coreana, come il K-pop, tra i giovani italiani. Questa visita rappresenta un passo importante per consolidare la collaborazione tra i due paesi su vari fronti.

Seul, 19 gen. (askanews) – Un incontro ‘benedetto’ dal K-pop. Sì, perché c’entra anche la cultura tanto in voga tra i giovani italiani in questa decisione di Giorgia Meloni di recarsi in vista ufficiale in Corea, a diciannove anni di distanza dall’ultima volta di un presidente del Consiglio (era il 1997 e il capo del governo era Prodi). Un tempo eccessivo che “stride” con i rapporti “lunghi, importanti e solidi” tra i due Paesi, spiega la premier in occasione dell’incontro alla Blue House con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, ultimo appuntamento della missione asiatica che in precedenza la aveva portata in Oman e Giappone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Italia-Sud Corea, l'arrivo di Meloni a Seul: in agenda bilaterale con presidente Lee

Giappone e Corea del Sud hanno due governi Pop: Takaichi e Lee suonano la batteria prima dell’incontro diplomatico (video)

Il Giappone e la Corea del Sud hanno recentemente mostrato un lato inaspettato, con i rispettivi leader politici, Sanae Takaichi e Lee Jae Myung, impegnati in un’esibizione di batteria prima di un incontro diplomatico a Tokyo. Un gesto che ha attirato l’attenzione, unendo momenti di comunicazione politica e musicale in un contesto di dialogo tra i due paesi.

