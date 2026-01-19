Meloni in Corea del Sud | Rispetto e amicizia troppi 19 anni senza visita premier

Il viaggio di Giorgia Meloni in Corea del Sud rappresenta un momento di confronto e dialogo tra i due paesi. La premier italiana ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta dal presidente Lee, sottolineando l’importanza di rafforzare i rapporti di rispetto e amicizia. Sono passati 19 anni dall’ultima visita di un premier italiano in Corea, un periodo durante il quale si sono sviluppate opportunità di collaborazione e scambio che ora si intendono rafforzare.

(LaPresse) – “Voglio ringraziare di cuore il presidente Lee per la calorosa accoglienza che ha riservato a me e all’intera delegazione. E’ la mia prima visita in questa nazione, sono felice di essere il primo capo di governo di una nazione europea a fare visita in Corea dopo l’insediamento del presidente e penso che sia questo un segnale molto chiaro dell’importanza che il governo italiano intende attribuire alle relazioni con la Corea”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, presso la Blue House di Seul. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Corea del Sud: “Rispetto e amicizia, troppi 19 anni senza visita premier” L’Italia abbraccia la Corea del Sud, 19 anni dopo l’ultima visita di un premier. Meloni: “Rapporti sempre più solidi” (video)

Dopo diciannove anni, l’Italia e la Corea del Sud rafforzano i propri rapporti diplomatici. Durante l’incontro alla Blue House, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di consolidare i legami tra i due paesi. La visita rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, con un’attenzione particolare alla cooperazione politica ed economica, in un contesto di crescente collaborazione internazionale. Leggi anche: Corea del Sud, chiesti 15 anni per l'ex premier Han Duck-soo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Meloni in Corea del Sud, vede Lee: "Rafforzare dialogo e cooperazione" - La presidente del Consiglio: 'Le nostre nazioni condividono molti valori'. adnkronos.com

Meloni a Lee:”Straordinario il vostro lavoro di soft power con K-pop”. “Tra Italia e Corea grande potenziale inespresso”ha detto la premier al termine del bilaterale con Lee. "Rafforzare il nostro partenariato economico" una delle priorità. x.com

MELONI IN COREA Riassunto della visita e contratti per l'industria italiana https://www.economia-italia.com/meloni-corea-del-sud-accordi-tecnologia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.