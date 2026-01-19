Meloni | Il K-pop è soft power straordinario E invita il presidente sudcoreano in Italia

Durante un incontro bilaterale, il presidente Meloni ha evidenziato l’importanza del soft power sudcoreano, con particolare attenzione al ruolo del K-pop. Ha sottolineato come questa forma di espressione culturale rappresenti un elemento significativo nelle relazioni internazionali di Seoul. Meloni ha inoltre invitato il presidente Lee Jae-Myung a visitare l’Italia, rafforzando così i rapporti tra i due Paesi e promuovendo ulteriormente la collaborazione culturale ed economica.

Giorgia Meloni, nel bilaterale con il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung, sottolinea il peso crescente del soft power di Seoul, trainato dal K-pop. «Lo sperimento ogni giorno: mia figlia è una grande fan», racconta la premier, che propone di rafforzare l’interscambio e sostiene l’idea di ampliare l’export coreano in Italia. Meloni ha poi invitato Lee a visitare il Paese nel 2026. Il presidente sudcoreano ha ringraziato, auspicando «di venire presto per dare ulteriore profondità ai colloqui avviati oggi». 🔗 Leggi su Panorama.it

