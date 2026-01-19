Meloni | Il K-pop è soft power straordinario E invita il presidente sudcoreano in Italia
Durante un incontro bilaterale, il presidente Meloni ha evidenziato l’importanza del soft power sudcoreano, con particolare attenzione al ruolo del K-pop. Ha sottolineato come questa forma di espressione culturale rappresenti un elemento significativo nelle relazioni internazionali di Seoul. Meloni ha inoltre invitato il presidente Lee Jae-Myung a visitare l’Italia, rafforzando così i rapporti tra i due Paesi e promuovendo ulteriormente la collaborazione culturale ed economica.
Giorgia Meloni, nel bilaterale con il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung, sottolinea il peso crescente del soft power di Seoul, trainato dal K-pop. «Lo sperimento ogni giorno: mia figlia è una grande fan», racconta la premier, che propone di rafforzare l’interscambio e sostiene l’idea di ampliare l’export coreano in Italia. Meloni ha poi invitato Lee a visitare il Paese nel 2026. Il presidente sudcoreano ha ringraziato, auspicando «di venire presto per dare ulteriore profondità ai colloqui avviati oggi». 🔗 Leggi su Panorama.it
Giorgia Meloni saluta la Corea del Sud: «Il vostro k-pop è soft power»
Giorgia Meloni ha rivolto un saluto alla Corea del Sud sottolineando l'importanza del soft power, in particolare tramite il fenomeno del k-pop. La presidente ha evidenziato le opportunità di rafforzare lo scambio culturale e commerciale tra i due paesi, riconoscendo l’influenza crescente della cultura coreana in Italia. Questo dialogo rappresenta un passo importante per potenziare le relazioni bilaterali e favorire una maggiore collaborazione nel settore culturale ed economico.
Leggi anche: Il nuovo soft power dei videogiochi: tra finanza e geopolitica
K-pop che passione, Meloni in Corea: Mia figlia è fan del genere, ottimo vostro lavoro di soft power - (Agenzia Vista) Seul, 19 gennaio 2026 "Sull'interscambio si può fare "ancora molto" e "sicuramente credo che si possa lavorare anche per rafforzare ... msn.com
Meloni a Lee:”Straordinario il vostro lavoro di soft power con K-pop”. “Tra Italia e Corea grande potenziale inespresso”ha detto la premier al termine del bilaterale con Lee. "Rafforzare il nostro partenariato economico" una delle priorità. x.com
Questo post di Giorgia Meloni con la premier giapponese Takaichi sembra solo una semplice immagine in stile anime o manga, ma in realtà ci racconta molto di più: l’influenza culturale incredibile, in un’espressione - il soft power - del Giappone nel mondo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.